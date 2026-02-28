È morto Neil Sedaka | leggenda del pop americano autore del successo Oh Carol

Neil Sedaka, noto cantante e compositore americano, è deceduto. È famoso per aver scritto e interpretato il brano “Oh Carol”, che ha riscosso grande successo negli anni '50. La famiglia ha confermato la sua scomparsa. Sedaka ha avuto una carriera lunga e influente nel mondo della musica pop, lasciando un segno importante nel panorama musicale internazionale.

NEW YORK – E’ morto all’età di 86 anni Neil Sedaka, cantautore e compositore statunitense, autore di successi come “Breaking Up Is Hard to Do” e “Laughter in the Rain”. “Siamo devastati dall’improvvisa scomparsa del nostro amato marito, padre e nonno, Neil Sedaka”, si legge in un comunicato della famiglia. “Una vera leggenda del rock and roll, un’ispirazione per milioni di persone, ma soprattutto, almeno per coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, un essere umano incredibile di cui sentiremo profondamente la mancanza”. Musicista sin da giovanissimo Nato il 13 marzo 1939 a Brooklyn, New York, Sedaka si avventura nel mondo della musica in età adolescenziale negli anni Cinquanta. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - È morto Neil Sedaka: leggenda del pop americano, autore del successo “Oh Carol” È morto Neil Sedaka, addio alla leggenda del pop americano(Adnkronos) – Il cantautore, pianista e compositore statunitense Neil Sedaka, tra i protagonisti assoluti del pop internazionale tra gli anni... Neil Sedaka morto a 86 anni, il leggendario re del pop statunitense è stato l'autore della hit Calendar GirlNeil Sedaka, assoluto protagonista della scena pop internazionale tra gli anni ’50 e ’70 è morto a Los Angeles a 86 anni. Altri aggiornamenti su Neil Sedaka. Temi più discussi: È morto il cantante statunitense Neil Sedaka; È morto Neil Sedaka, addio alla leggenda del pop americano; E' morto a 86 anni il cantante americano Neil Sedaka; Morto a 86 anni Neil Sedaka, leggendario cantautore statunitense. Morto Neil Sedaka, re del pop americano: aveva 86 anniTra i protagonisti assoluti del pop internazionale tra gli anni Cinquanta e Settanta, autore di intramontabili successi come Breaking Up Is Hard to ... repubblica.it È morto Neil Sedaka: leggenda del pop americano, autore del successo Oh CarolNEW YORK – E’ morto all’età di 86 anni Neil Sedaka, cantautore e compositore statunitense, autore di successi come Breaking Up Is Hard to Do e Laughter in the Rain. Siamo devastati dall’improvvis ... firenzepost.it Neil Sedaka Disco d'oro con "I tuoi capricci" sulla Scalinata di Trinità dei Monti con dei fan Roma 1964 x.com Addio a Neil Sedaka, la leggenda di Oh! Carol e Breaking Up Is Hard to Do si è spenta a 86 anni - facebook.com facebook