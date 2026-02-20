Lanciano sassi contro le auto in corsa denunciati tre minorenni

Curno. Sono stati identificati e denunciati i ragazzini che nei giorni scorsi hanno lanciato sassi contro le auto in transito. Dopo la denuncia presentata da un automobilista, i carabinieri della stazione locale sono riusciti a risalire ai responsabili grazie alle immagini delle telecamere in paese: si tratta di tre minorenni di nazionalità italiana. L'episodio principale si è verificato in via Largo Vittoria, ma non sarebbe un caso isolato. Nelle ultime settimane sono arrivate segnalazioni simili anche nelle zone limitrofe, tra cui l'area del cimitero di Ponte San Pietro. "Mio marito è stato vittima di un gesto gravissimo – ha raccontato una donna sui social -.