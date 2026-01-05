Alice Basso, influencer milanese, ha condiviso sui social la sua esperienza di una rapina avvenuta durante una cena nel centro di Milano. Dopo aver perso la borsa, ha espresso il suo disappunto con parole ferme e sincere, evidenziando le conseguenze di un episodio che ha scosso la sua fiducia nella città. Questa vicenda mette in luce le sfide di vivere in un contesto urbano caratterizzato da una diffusa sensazione di insicurezza.

All'influencer rubata la borsa in un ristorante del centro, la rabbia sui social e l'amarezza per una città vissuta "con la paura addosso".

© Tgcom24.mediaset.it - Derubata a cena a Milano, lo sfogo di Alice Basso: "Fate schifo, spero che moriate male"

