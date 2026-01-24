Parma Capitale Europea dei Giovani 2027 protagonista a Mi prendo il mondo

Questa mattina, nell’ambito della terza edizione di “Mi prendo il mondo”, si è tenuto all’Auditorium Paganini l’incontro “Parma European Youth Capital… road to 2027”. Durante l’evento è stata presentata la situazione attuale del percorso che porterà Parma a diventare Capitale europea dei giovani nel 2027, illustrando le iniziative e le prospettive future per coinvolgere i giovani della città.

Oggi, nella Sala Rappresentanza del Municipio di Parma, si è svolto un incontro tra il Sindaco Michele Guerra, l'Assessora Beatrice Aimi e i rappresentanti delle precedenti e attuale Capitali Europee dei Giovani, tra cui Jagoda Idzik e Natalia Bartoszuk di Lublino.

