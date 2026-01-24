Mi prendo il mondo Così i ragazzi si preparano a Parma Capitale europea dei giovani 2027

Dal 2024, Parma si è aggiudicata il titolo di Capitale europea dei giovani 2027, portando avanti un progetto concreto di coinvolgimento e sviluppo giovanile. Questa designazione rappresenta un’occasione per promuovere iniziative e opportunità rivolte ai giovani, contribuendo alla crescita della città e alla valorizzazione delle nuove generazioni. Il percorso avviato si basa su impegno e partecipazione, con l’obiettivo di rendere Parma un esempio di responsabilità e inclusione.

Da Parma – Da quando nel 2024 Parma si è aggiudicata il titolo di Capitale europea dei giovani 2027, il dossier non è rimasto sulla carta. Anzi. A distanza di due anni dalla vittoria, la città emiliana ha iniziato a tradurre in pratica le promesse contenute in quelle pagine, coinvolgendo centinaia di ragazze e ragazzi. Il cammino verso il 2027 entra ora in una fase più esplicita e riconoscibile, scandita da iniziative che mirano a rendere visibile il lavoro fin qui svolto. Una di queste porta un nome che è già una dichiarazione d’intenti: “Mi prendo il mondo”. Lavori in corso. Dal 22 al 25 gennaio, il Paganini Congressi di Parma ospita una quattro giorni di incontri pensati e costruiti dai giovani.🔗 Leggi su Open.online

Parma Capitale Europea dei Giovani 2027 protagonista a “Mi prendo il mondo”Questa mattina, nell’ambito della terza edizione di “Mi prendo il mondo”, si è tenuto all’Auditorium Paganini l’incontro “Parma European Youth Capital… road to 2027”.

Parma Capitale Europea dei Giovani: incontro in Municipio con le Capitali precedentiOggi, nella Sala Rappresentanza del Municipio di Parma, si è svolto un incontro tra il Sindaco Michele Guerra, l’Assessora Beatrice Aimi e i rappresentanti delle precedenti e attuale Capitali Europee dei Giovani, tra cui Jagoda Idzik e Natalia Bartoszuk di Lublino.

