Mi prendo il mondo Così i ragazzi si preparano a Parma Capitale europea dei giovani 2027

Dal 2024, Parma si è aggiudicata il titolo di Capitale europea dei giovani 2027, portando avanti un progetto concreto di coinvolgimento e sviluppo giovanile. Questa designazione rappresenta un’occasione per promuovere iniziative e opportunità rivolte ai giovani, contribuendo alla crescita della città e alla valorizzazione delle nuove generazioni. Il percorso avviato si basa su impegno e partecipazione, con l’obiettivo di rendere Parma un esempio di responsabilità e inclusione.

Da Parma – Da quando nel 2024 Parma si è aggiudicata il titolo di Capitale europea dei giovani 2027, il dossier non è rimasto sulla carta. Anzi. A distanza di due anni dalla vittoria, la città emiliana ha iniziato a tradurre in pratica le promesse contenute in quelle pagine, coinvolgendo centinaia di ragazze e ragazzi. Il cammino verso il 2027 entra ora in una fase più esplicita e riconoscibile, scandita da iniziative che mirano a rendere visibile il lavoro fin qui svolto. Una di queste porta un nome che è già una dichiarazione d’intenti: “Mi prendo il mondo”. Lavori in corso. Dal 22 al 25 gennaio, il Paganini Congressi di Parma ospita una quattro giorni di incontri pensati e costruiti dai giovani.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

