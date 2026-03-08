Fabrizio Biggio si racconta | La chiamata di Fiorello? Stavo finendo nel dimenticatoio ha creduto in me quando nessuno lo faceva

Fabrizio Biggio è stato ospite del programma di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini, dove ha condiviso alcuni dettagli sulla sua carriera e sul rapporto con Rosario Fiorello. Durante l'intervista, ha raccontato di una chiamata di Fiorello che lo ha colpito particolarmente, spiegando come in quel periodo stava rischiando di scomparire dai radar dello spettacolo.

Fabrizio Biggio è stato ospite di "Da noi. a ruota libera", il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai 1, dove ha parlato del rapporto con Rosario Fiorello e di alcuni momenti della sua carriera. L'attore e conduttore ha ricordato - con la voce rotta dalla commozione - il momento della chiamata dello showman siciliano per VivaRai2: "Ero in un basso tremendo, stavo finendo un po’ nel dimenticatoio. Il telefono iniziava a non squillare più. Era il giorno del mio compleanno, ero al mare e dissi a mia moglie: 'Basta, non ci penso più e a settembre mi invento qualcosa'. Squilla il telefono e vedo “Rosario”, dissi: come è possibile? Parlammo e mi disse: "A settembre che fai? Sei bravo e vorrei lavorare di nuovo con te'. 🔗 Leggi su Feedpress.me

