L’ex centrocampista D’Agostino rivela alcuni momenti chiave della sua carriera. Ricorda di aver ricevuto una chiamata dal Real Madrid e di aver rischiato di bruciare la stanza con una sigaretta. A Roma, a salvarlo, fu Conti. Racconta anche di aver ricevuto una telefonata da Bronzetti, ma aver riattaccato subito perché pensava fosse uno scherzo.

Il viaggio nel pallone di Gaetano D’Agostino è stato un saliscendi di emozioni. L’esordio con la Roma dello scudetto, le critiche, i fischi dell’Olimpico, le sliding doors di mercato, il Real Madrid. “Avevamo il charter prenotato, sarei dovuto partire la sera stessa. Invece, all’improvviso, saltò tutto. Mi hanno tolto un sogno”. Stefano Benni nel libro Saltatempo racconta come le difficoltà emergano proprio nel momento in cui sembra essere tutto in discesa. “Subito dossi, cunette, sassi in mezzo alla strada, e sbandate fuori dai tornanti”. Gaetano l’ha vissuto sulla sua pelle. “Lì ci vuole tanta forza mentale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - D'Agostino: "Chiamò il Real, e con una sigaretta stavo per bruciare la camera. A Roma mi salvò Conti..."

