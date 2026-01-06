Max Pisu sul palco insieme al figlio Noi Sinceramente bugiardi | Metto in scena la vita di provincia

Max Pisu torna sul palco con il suo spettacolo “Sinceramente bugiardi”, diretto da Marco Rampoldi. In questa commedia, l’attore interpreta la vita di provincia e affronta, con leggerezza, anche le difficoltà di una crisi coniugale. Uno spettacolo che unisce umorismo e riflessione, offrendo al pubblico momenti di ilarità e autenticità. Al Leonardo, le tensioni familiari si trasformano in risate, rendendo ogni rappresentazione un’occasione di svago e di pensiero

Crisi coniugale! Pure sul palco. Ma per fortuna al Leonardo i bisticci sono tutti da ridere. Grazie a " Sinceramente bugiardi ", nuova commedia con Max Pisu per la regia di Marco Rampoldi. Coppia d'oro. Appuntamento dall'8 al 25 gennaio. Per la stagione di MTM. Con questo testo (classico) di Alan Ayckbourn, un crescendo furioso di equivoci, risate e fraintendimenti. Intorno a una ragazza innamorata che deve però chiudere la relazione precedente con un uomo più grande di lei. Con Pisu affiancato per la prima volta in scena dal figlio Matteo, oltre che da Roberta Petrozzi e Valeria Lo Verso. Max, ormai sta diventando il re delle commedie brillanti.

