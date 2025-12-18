Mujer – Storie di Donna | flamenco e fusion in scena a Summonte

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Summonte si prepara un appuntamento imperdibile dedicato all’arte e alla cultura femminile. Il 20 dicembre 2025, il Centro Congressi Don A. ospiterà

Immagine generica

Summonte si prepara ad accogliere un evento di grande intensità artistica ed emotiva. Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 20:00, presso il Centro Congressi Don A. De Simone, andrà in scena “Mujer – Storie di Donna”, uno spettacolo che intreccia flamenco e fusion per raccontare la forza, la passione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Forza di una donna: anticipazioni turche sulla morte di yeliz e futuri colpi di scena

Leggi anche: Volti, voci e storie al femminile. Quando il cinema è donna

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.