Mujer – Storie di Donna | flamenco e fusion in scena a Summonte

A Summonte si prepara un appuntamento imperdibile dedicato all’arte e alla cultura femminile. Il 20 dicembre 2025, il Centro Congressi Don A. ospiterà

Summonte si prepara ad accogliere un evento di grande intensità artistica ed emotiva. Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 20:00, presso il Centro Congressi Don A. De Simone, andrà in scena “Mujer – Storie di Donna”, uno spettacolo che intreccia flamenco e fusion per raccontare la forza, la passione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Ieri sera al Teatro San Paolo di Pontecagnano-Faiano è andato in scena lo spettacolo di Flamenco Fusion "Mujer - Storie di donne", organizzato dal Rotary Club Salerno Picentia con il patrocinio del Comune di Pontecagnano-Faiano e il cui ricavato verrà don - facebook.com facebook