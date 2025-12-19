La salute di Mette-Marit di Norvegia desta preoccupazione crescente. La principessa ereditaria, affetta da fibrosi polmonare cronica dal 2018, si trova in una fase critica, con condizioni che si sono aggravate negli ultimi mesi. La sua battaglia contro la malattia si fa più complessa, portando a valutare opzioni come un possibile trapianto di polmone. La famiglia reale e i suoi sostenitori restano in trepidante attesa di aggiornamenti.

© Dilei.it - Mette-Marit di Norvegia, la malattia peggiora: si valuta un trapianto di polmone

Cresce la preoccupazione attorno a Mette-Marit di Norvegia. La Principessa ereditaria, a cui nel 2018 è stata diagnosticata una fibrosi polmonare cronica, sta affrontando una fase delicata della sua malattia, che negli ultimi mesi ha mostrato un peggioramento significativo. Con discrezione e trasparenza, la Casa Reale norvegese ha scelto di aggiornare l’opinione pubblica su una situazione che, oggi più che mai, richiede attenzione e cura. Un trapianto di polmone per Mette-Marit di Norvegia. Lo scorso settembre la Corte aveva annunciato la sospensione degli impegni ufficiali di Mette-Marit a partire da ottobre, per permetterle di sottoporsi a un ciclo di riabilitazione polmonare. 🔗 Leggi su Dilei.it

Leggi anche: Ingrid Alexandra di Norvegia rompe il silenzio sulla malattia di Mette-Marit e lo scandalo Marius Borg

Leggi anche: Mette-Marit di Norvegia, il figlio Sverre Magnus ora vive in Italia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Mette-Marit, ansia per la principessa di Norvegia: sarà sottoposta a un trapiano di polmone. Il Palazzo: «Condizioni peggiorate» - Marit dovrà sottoporsi a un trapianto di polmone dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute, ha confermato venerdì il ... msn.com

Mette-Marit di Norvegia, malata e lontana dal marito. Haakon rompe il silenzio - La Principessa è stata costretta ad annullare tutti i suoi impegni pubblici per sottoporsi ad un intenso trattamento di cure. dilei.it

Ingrid Alexandra di Norvegia rompe il silenzio sulla malattia di Mette-Marit e lo scandalo Marius Borg - La Principessa Ingrid Alexandra di Norvegia ha rotto il silenzio su due dei problemi più complicati per la sua famiglia: la salute di sua madre, Mette- dilei.it

LA SALUTE DELLA PRINCIPESSA! La malattia polmonare della principessa ereditaria Mette-Marit è peggiorata significativamente questo autunno. La principessa ereditaria stessa racconta questo ne “L’anno della famiglia reale”. La principessa ha raccontato - facebook.com facebook