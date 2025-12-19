La principessa Mette-Marit di Norvegia si prepara al trapianto di polmone e con grande coraggio lo annuncia ai sudditi

La principessa Mette-Marit di Norvegia si prepara a un possibile trapianto di polmone a causa della fibrosi polmonare, mentre la famiglia è segnata anche dai gravi guai giudiziari del figlio Marius Borg Høiby. Un Natale difficile per la Casa Reale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

