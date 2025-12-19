La principessa Mette-Marit di Norvegia si prepara a un possibile trapianto di polmone a causa della fibrosi polmonare, mentre la famiglia è segnata anche dai gravi guai giudiziari del figlio Marius Borg Høiby. Un Natale difficile per la Casa Reale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La principessa Mette-Marit di Norvegia si prepara al trapianto di polmone e con grande coraggio lo annuncia ai sudditi

Leggi anche: Mette-Marit di Norvegia, la malattia peggiora: si valuta un trapianto di polmone

Leggi anche: Premio Nobel per la pace 2025, Mette-Marit di Norvegia testimonial perfetta del Cloud Dancer e il look bon ton della principessa Ingrid Alexandra

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Premio Nobel per la pace 2025, Mette-Marit di Norvegia testimonial perfetta del Cloud Dancer e il look bon ton della principessa Ingrid Alexandra; Ingrid di Norvegia è l'asso nella manica della royal family nel mezzo della crisi (gigante); Marius Borg Hoiby accusato, il figlio della principessa di Norvegia incriminato per stupro e violenze: «Rischia fino a 10 anni»; La standing ovation dei reali di Norvegia per Maria Corina Machado, Nobel per la Pace 2025. E le tiare dei reali di Svezia.

Norvegia, la principessa Mette Marit sarà sottoposta a un trapianto di polmone - La principessa ha avuto un “netto peggioramento” delle sue condizioni di salute, così come ha annunciato venerdì il Palazzo Reale norvegese. tg24.sky.it