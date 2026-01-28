Metro Manfredi | Nuova stazione ad aprile Pronto il prolungamento di Linea 6 |VIDEO

Gaetano Manfredi annuncia che entro aprile sarà aperta una nuova stazione della metropolitana. Inoltre, il prolungamento della Linea 6 dovrebbe essere pronto a breve, mentre entro cinque anni arriveranno anche i nuovi tratti della linea 10. Durante l’intervista a NapoliToday, il sindaco ha fatto il punto sui lavori in corso e sui miglioramenti in vista per i trasporti pubblici della città.

Le scadenze del sindaco di Napoli: "Apriamo 'Tribunale' a Pasqua. Linea 10 attiva in 5 anni. Prima dell'estate partirà il tram di Ponticelli" Una nuova stazione, la Linea 6 fino alle 20 e la linea 10 entro 5 anni. Sono gli impegni di Gaetano Manfredi che, ospite di NapoliToday, ha fatto il punto della situazione sui trasporti di Napoli. “Entro Pasqua - afferma il sindaco di Napoli - sarà aperta la stazione Tribunale (Via Aulisio, ndr). Rischia di passare per una fermata secondaria e, invece, per noi è molto importante perché è lì che farà capolinea il brt, bus rapid transit, che collegherà Ponticelli al centro di Napoli, toccando punti nevralgici come l'Ospedele del mare.🔗 Leggi su Napolitoday.it

