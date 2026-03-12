Metodologie trasformative e pratiche di equità nella ricerca inclusiva Convegno ad Arezzo

A Arezzo si è svolto un convegno intitolato “Metodologie trasformative e pratiche di equità nella ricerca inclusiva”. L’evento ha riunito ricercatori e professionisti per discutere di metodi innovativi e pratiche volte a rendere più equa e accessibile la ricerca accademica, con particolare attenzione ai temi della neurodiversità e dell’inclusione. La giornata ha visto interventi e confronti su come promuovere un approccio più aperto e rispettoso delle diversità.

Promuovere un approccio sempre più inclusivo e attento ai temi dell’equità e della neurodiversità è oggi una delle sfide centrali del mondo della ricerca accademica. Se ne parlerà ad Arezzo in occasione del convegno scientifico “Metodologie trasformative e pratiche di equità nella ricerca inclusiva”, in programma il 17 marzo 2026 alle ore 9, nell’Aula 14 della palazzina Uomini del Campus di Arezzo dell'Università di Siena (viale Cittadini, 33). L’iniziativa rappresenta il primo appuntamento scientifico del progetto “D.N.A. – Developing a Neuro-inclusive Career Academy”, finanziato nell’ambito del bando New Frontiers-25 dall’Ateneo. Il progetto è finalizzato alla conduzione di studi sull’adattabilità di carriera dei giovani adulti con disabilità e alla realizzazione di un’academy dedicata ai giovani con neurodiversità. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Argomenti discussi: Metodologie Trasformative e Pratiche di Equità nella Ricerca Inclusiva; D (di) diritti, ecoresponsabilità e resistenze.

