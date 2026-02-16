Cnpr forum | Equità e sviluppo il ruolo della politica nella crescita Semenzato NM | Equità non si mascheri da assistenzialismo

Durante il forum Cnpr, Semenzato (NM) ha spiegato che l’equità deve essere considerata un elemento chiave per la crescita del Paese, non solo una questione morale. Ha sottolineato che favorire l’uguaglianza aiuta a creare un’economia più solida e stabile. Semenzato ha anche avvertito che l’equità non può essere confusa con l’assistenzialismo, perché rischia di indebolire l’efficacia delle politiche sociali.

"L'equità non va limitarla a una questione etica ma vederla come un motore strategico di crescita e di stabilità di una Nazione. Equità sociale: qualità della vita e accesso ai servizi essenziali come sanità, istruzione, casa, ma anche sport e cultura. Equità economica: opportunità economiche e di lavoro, garantendo parità salariale e partecipazione trasversale al mercato con riferimento anche a donne e giovani, e per quest'ultimi dobbiamo parlare di equità intergenerazionale. Come presidente della commissione Femminicidio fondamentale è l'indipendenza economica delle donne: non è solo atto di giustizia sociale, ma strumento indispensabile per la libertà, la sicurezza e la crescita economica del nostro Paese.