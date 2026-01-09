Meteo tempo instabile nel weekend | nevicate sull' Etna e temperature in calo

Il fine settimana si preannuncia caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, con nevicate sull’Etna e temperature in diminuzione. Un sistema depressionario, alimentato da correnti di origine artica, sta influenzando il clima sulla Sicilia, portando vento intenso e variabilità nelle condizioni atmosferiche. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni delle previsioni e adottare le necessarie precauzioni.

