Meteo perturbazione in arrivo sulla Sicilia dal nord Africa | piogge nel weekend

Una perturbazione afro-mediterranea si avvicina alla Sicilia, portando piogge e rovesci nel weekend. Il vortice, in spostamento dall’Algeria verso Tunisia e Libia, influenzerà il tempo sull’isola, determinando un peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire da venerdì. Prepariamoci a un fine settimana caratterizzato da piovaschi e instabilità, con il meteo che cambia in modo significativo sulla regione.

© Cataniatoday.it - Meteo, perturbazione in arrivo sulla Sicilia dal nord Africa: piogge nel weekend Un vortice in spostamento dall’Algeria verso Tunisia e Libia piloterà una perturbazione afro-mediterranea, causando un peggioramento del tempo in Sicilia venerdì, con piogge e rovesci in estensione dal versante ionico verso ovest. Il maltempo persisterà anche sabato, più frequente sulle zone. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Previsioni meteo, tempo instabile e da venerdì nuova perturbazione in arrivo dal Nord Africa Leggi anche: Previsioni meteo in Sicilia, in arrivo piogge e temporali: "Weekend instabile, a Palermo massime non oltre i 20 gradi" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Torna il maltempo, in arrivo piogge e nevicate anche in collina. Allerta gialla in 6 regioni; Meteo: Weekend, le Previsioni aggiornate per Sabato 20 e Domenica 21 Dicembre; Torna il maltempo in Sicilia, allerta meteo per il 16 dicembre: le previsioni; Meteo, perturbazione in arrivo: tempo in peggioramento da lunedì 15 dicembre. Meteo: tra 19 e 20 dicembre nuovo peggioramento. Le zone a rischio temporali - Le previsioni meteo per venerdì 19 e il weekend confermano il transito di due perturbazioni. meteo.it

Temporali e rovesci in arrivo, Sicilia in allerta gialla da domani - La Protezione Civile ha emesso l’allerta meteo gialla in Sicili a valida per la giornata di domani, ... livesicilia.it

Meteo: breve tregua dalle piogge! Da venerdì 19 altre due perturbazioni - Oggi (18 dicembre) tregua dal maltempo ma non sarà una situazione duratura: tra venerdì 19 e domenica 21 si attendono altre due perturbazioni. meteo.it

METEO: PROSSIMA SETTIMANA, COLPO DI SCENA! RITORNO DI PIOGGE E NEVE A BASSA QUOTA! ECCO DOVE

“In arrivo una doppia perturbazione” Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it e le tendenze per Natale e Capodanno - facebook.com facebook

Meteo: perturbazione imminente, tornano pioggia e neve sull’Italia x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.