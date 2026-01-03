Meteo | primo weekend del 2026 con pioggia e neve

Il primo weekend del 2026 sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili sull’Italia, con pioggia e neve a seconda delle zone. La presenza di una depressione sull’Europa centro-settentrionale e di correnti di Libeccio determinerà un tempo variabile, soprattutto nel Centro-Sud, con precipitazioni più intense tra sabato e domenica. Le previsioni indicano un inizio d’anno con condizioni variabili, influenzate dall’attuale situazione atmosferica.

Nel primo weekend del 2026 la depressione sull'Europa centro-settentrionale manterrà attivo un richiamo di correnti di Libeccio sul Centro-Sud Italia, responsabili di tempo a tratti instabile su parte delle regioni centro-meridionali, specie sabato su quelle del medio-basso versante tirrenico, domenica anche sul medio Adriatico. Tempo più soleggiato atteso invece sulle regioni settentrionali ma anche su quelle ioniche. Nel frattempo il flusso artico che alimenterà il vortice europeo cercherà lentamente di guadagnare strada verso sud, raggiungendo le nostre regioni settentrionali soprattutto domenica con la disposizione delle correnti da nordest, dove il tempo rimarrà in prevalenza stabile e soleggiato, ma con temperature in diminuzione.

