Il tempo non dà tregua a Milano e alla Lombardia. La pioggia e il freddo sono continuati per due giorni, creando disagio e problemi in città. Le previsioni indicano che, a partire da giovedì 29 gennaio, le condizioni meteo potrebbero migliorare, con una diminuzione della pioggia e un po’ di sole. Tuttavia, il freddo rimane e si aspetta ancora neve in alcune zone. La città si prepara a un weekend con temperature basse e condizioni instabili.

Milano, 28 gennaio 2026 – La pioggia incessante che si sta abbattendo da due giorni sulla Lombardia sembra destinata ad arrestarsi già in parte dalla giornata di giovedì 29 gennaio. Soprattutto nel weekend il meteo prevede generalmente sole alternato da nuvole e localmente nebbia. Stessa sorte per la neve, caduta in abbondanza tra martedì e mercoledì: l’ allerta gialla, emanata nelle zone nord-ovest della regione, per le precipitazioni nevose è destinata a rientrare. Per tutto il fine settimana dunque ecco la conseguente possibilità di svago per gli amanti delle piste. Temperature stazionarie e nuvolosità irregolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Freddo, neve e pioggia fino a quando? Le previsioni meteo per il weekend a Milano e in Lombardia

