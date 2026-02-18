Temporali forte vento e neve poi la svolta | nel weekend arriva l' assaggio di primavera
Una nuova perturbazione sta attraversando l'Italia, portando temporali, vento forte e neve, e questa situazione si può attribuire alle ultime masse d'aria fredda che si sono spostate dal Nord Africa. Questa perturbazione ha già causato disagi nelle zone alpine e nei territori del Nord, dove si registrano accumuli di neve e allagamenti. Tuttavia, nelle prossime ore il maltempo inizierà a spostarsi verso le regioni centrali e meridionali, promettendo un miglioramento graduale.
Ancora pioggia e neve sull'Italia, ma il maltempo ha i giorni contati. Nelle prossime ore una nuova perturbazione raggiungerà la penisola, andando a colpire prima le regioni settentrionali e poi quelle tirreniche. Le prime avvisaglie dovrebbero arrivare già nella serata di oggi, mercoledì 18 febbraio, con il picco del maltempo che invece è atteso tra giovedì e venerdì. Secondo le previsioni di 3bmeteo, a partire da domani, 19 febbraio, l'ondata di maltempo si estenderà alle regioni centrali e in serata fino a quelle meridionali, coinvolgendo più direttamente quelle del versante tirrenico.
Ancora maltempo, forte vento e neve: nel weekend arriva l'assaggio di primaveraIl maltempo ha portato pioggia, vento forte e neve in tutta Italia, causando disagi nelle strade e nelle attività quotidiane.
