Salvo Bonaventura rieletto segretario della UilTrasporti

Salvo Bonaventura è stato rieletto segretario della UilTrasporti, dopo aver ottenuto il sostegno della maggioranza dei membri durante l’assemblea. La sua rielezione arriva in un momento in cui si discute molto di come migliorare le infrastrutture e la mobilità nella regione. Bonaventura insiste sul fatto che investire in strade, ferrovie e trasporti pubblici può portare benefici concreti alle comunità locali. La sua campagna si concentra sulla necessità di interventi rapidi per collegare meglio le zone più isolate e favorire lo sviluppo economico. La scelta di confermarlo alla guida del sindacato evidenzia la volontà di

Il congresso ha anche eletto la segreteria territoriale che è composta da Paolo Albini, Michele Bonvegna, Giuseppe Galasso, Giuseppe Andrea Mantegna, Valentina Nicolosi “La strada è chiara: le infrastrutture, la mobilità, l’ambiente e i trasporti rappresentano il motore dello sviluppo economico e sociale del Sud Est Sicilia e non solo. La politica dei trasporti e della mobilità, sia delle persone che delle merci, deve essere al centro del confronto con la classe dirigente. È una sfida che lanciamo con forza alla politica affinché si impegni a creare un sistema efficiente, moderno e sostenibile, capace di garantire lavoro stabile, diritti e crescita per tutti”.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Gerlando Inzerillo, 57 anni, è stato confermato nel ruolo di segretario territoriale della Filbi Palermo, l’organizzazione Uil che tutela gli interessi di lavoratrici e lavoratori dei Consorzi di Bonifica.

Durante il congresso della Uil pensionati a Messina, Pippo Calapai è stato rieletto segretario.

