Metalmeccanici il rinnovo del contratto al centro dell’attivo della Uilm | Salvaguardia dell' occupazione resta la priorità

Il rinnovo del contratto dei metalmeccanici è stato al centro dell’attivo regionale Uilm Emilia-Romagna, svoltosi presso il teatro Galliera di Bologna. All’incontro, alla presenza del segretario generale nazionale Rocco Palombella e del segretario regionale Marcello Borghetti, si è ribadita l’importanza di salvaguardare l’occupazione come priorità fondamentale per il settore. Un momento di confronto volto a definire strategie condivise per il futuro dei lavoratori metalmeccanici.

Il teatro Galliera di Bologna ha ospitato mercoledì mattina l'attivo regionale Uilm Emilia-Romagna con la presenza del segretario generale nazionale Rocco Palombella e del segretario regionale Marcello Borghetti. Molti i temi trattati: il contratto nazionale dei metalmeccanici, attualmente in.

