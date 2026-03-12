Messina cronaca di una sentenza annunciata molto in anticipo

A Messina è arrivata una sentenza attesa da tempo, che ha suscitato molte aspettative tra gli addetti ai lavori. La decisione è stata pronunciata dopo un lungo procedimento giudiziario, culminato con un verdetto finale. La vicenda ha coinvolto diverse parti e ha seguito un percorso complesso, portando alla conclusione di un procedimento iniziato mesi fa.

Roma, 12 mar – Chi si lamenta che la macchina della giustizia è un vecchio carrozzone che stenta dovrà ricredersi. Da Messina veniamo traghettati dritti-dritti nel magico mondo della giustizia italiana. Laddove il tempo non è più una linea retta né viene concepito ciclicamente. Ma diventa un optional fastidioso, dove la difesa è diventata un orpello scenografico paragonabile ai fiori finti su un altare sconsacrato. L’ultimo capolavoro del surrealismo giudiziario ci arriva dal tribunale monocratico della cittadina sicula, divenuta meritatamente capitale della turbo-giustizia. Qui, un giudice del tribunale monocratico ha deciso di riscrivere le leggi della fisica, oltre che quelle del diritto: ha depositato una decisione il 6 marzo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Messina, cronaca di una sentenza annunciata (molto) in anticipo Articoli correlati Il Perù e l’ennesimo presidente. Cronaca di una crisi politica annunciataA soli otto mesi dall’arrivo al potere, per l’impeachment di Dina Boluarte, il giovane presidente José Jerí è stato destituito dal Congresso per... Vannacci-Lega: cronaca di una rottura annunciata che agita il governoLa convivenza tra l’europarlamentare Roberto Vannacci e la Lega ha definitivamente raggiunto il punto di rottura. Una raccolta di contenuti su Messina cronaca di una sentenza... Temi più discussi: Messina, donna uccisa a coltellate. Arrestato l'ex compagno; VIDEO | Sotto casa della vittima di femminicidio si radunano amici e vicini: fiori e emozioni davanti ai sigilli della polizia; Messina: incidente mortale a Timpazzi, auto contro un albero; Messina, donna uccisa a coltellate: fermato l'ex compagno. Cronaca di una tragedia annunciata: il femminicidio di Messina e la falla inaccettabile dei braccialetti elettroniciÈ una di quelle notizie che suscitano un profondo senso di dolore, unito a una rabbia insopportabile. La città di Messina si è ... dailyexpress.it Femminicidio Messina, i vicini: una tragedia annunciataPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it E’ stato interrogato in carcere a Messina Santino Bonfiglio, 67 anni, accusato di avere ucciso a coltellate la ex compagna Daniela Zinnanti. L’omicida ha confermato la confessione resa dopo il fermo - facebook.com facebook A Messina un altro femminicidio annunciato, senza risorse le misure per difendere le donne non funzionano x.com