Il Perù e l’ennesimo presidente Cronaca di una crisi politica annunciata
Il Perù vive un’altra crisi politica, questa volta perché il Congresso ha rimosso il presidente José Jerí. La decisione ha lasciato il paese senza una guida stabile e si aggiunge a una serie di governi che si sono alternati negli ultimi dieci anni. In pochi giorni, il governo ha cambiato volto per la sesta volta, evidenziando le tensioni che attraversano il paese.
Ancora una volta, il Perù è sprofondato in una grave crisi di instabilità politica. Il presidente José Jerí è stato destituito dal Congresso peruviano ed è il sesto presidente che negli ultimi 10 anni non riesce a finire il proprio mandato. Era al potere da soli otto mesi, dopo l’impeachment di Dina Boluarte ad ottobre dell’anno scorso. Come presidente del Parlamento è stato nominato presidente del Paese. Avrebbe dovuto passare il testimone a luglio al vincitore delle elezioni presidenziali, con il primo turno programmato per aprile. Nato nel Distretto di Jesús María nel 1986, Jerí è avvocato e fa parte del Partito Somos Perù. 🔗 Leggi su Formiche.net
In Perù è stato rimosso l’ennesimo presidenteIn Perù, il presidente José Jerí è stato rimosso dall’incarico dopo appena quattro mesi, a causa di accuse di corruzione che hanno sollevato proteste nella capitale.
In Perù è stato rimosso l’ennesimo presidenteJosé Jerí è stato rimosso dal ruolo di presidente ad interim del Perù, dopo soli quattro mesi al governo. Con 75 voti a favore, 24 contrari e 3 astensioni, martedì il parlamento peruviano ha approvato ... ilpost.it
Perù, il Parlamento destituisce il presidente José JeríJerí è stato destituito dal Parlamento al termine di un procedimento di impeachment per presunto traffico di influenze e presunte assunzioni irregolari ... ilsole24ore.com
