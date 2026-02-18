Il Perù vive un’altra crisi politica, questa volta perché il Congresso ha rimosso il presidente José Jerí. La decisione ha lasciato il paese senza una guida stabile e si aggiunge a una serie di governi che si sono alternati negli ultimi dieci anni. In pochi giorni, il governo ha cambiato volto per la sesta volta, evidenziando le tensioni che attraversano il paese.

Ancora una volta, il Perù è sprofondato in una grave crisi di instabilità politica. Il presidente José Jerí è stato destituito dal Congresso peruviano ed è il sesto presidente che negli ultimi 10 anni non riesce a finire il proprio mandato. Era al potere da soli otto mesi, dopo l’impeachment di Dina Boluarte ad ottobre dell’anno scorso. Come presidente del Parlamento è stato nominato presidente del Paese. Avrebbe dovuto passare il testimone a luglio al vincitore delle elezioni presidenziali, con il primo turno programmato per aprile. Nato nel Distretto di Jesús María nel 1986, Jerí è avvocato e fa parte del Partito Somos Perù. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il Perù e l’ennesimo presidente. Cronaca di una crisi politica annunciata

In Perù è stato rimosso l’ennesimo presidenteIn Perù, il presidente José Jerí è stato rimosso dall’incarico dopo appena quattro mesi, a causa di accuse di corruzione che hanno sollevato proteste nella capitale.

Vannacci-Lega: cronaca di una rottura annunciata che agita il governoLa relazione tra Roberto Vannacci e la Lega si è conclusa ufficialmente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.