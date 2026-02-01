Ricovero anziani nelle Rsa | una mazzata per i comuni
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar Veneto sul caso di Maser, in provincia di Treviso. La sentenza mette in crisi i bilanci dei Comuni, che ora dovranno affrontare costi più alti per le rette delle Rsa. Questa decisione rischia di avere ripercussioni concrete su molti enti locali, già sotto pressione per gestire le spese sociali.
La sentenza del Consiglio di Stato che conferma la decisione del Tar Veneto sul caso del comune di Maser in provincia di Treviso apre un fronte di forte criticità per i bilanci dei Comuni in materia di compartecipazione alle rette delle strutture residenziali per persone non autosufficienti. Secondo l’orientamento espresso, i Comuni non possono tenere conto di elementi diversi dall’Isee, né introdurre criteri regolamentari aggiuntivi per modulare la quota di contribuzione. Una scelta che obbliga gli enti locali a coprire integralmente la differenza tra l’Isee dell’ospite e il costo della retta, con conseguenze potenzialmente molto pesanti.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
