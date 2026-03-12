Messa di guerra a Ferrara | digiuno contro la crisi globale

Venerdì 13 marzo alle 18:00, nella Cattedrale di San Giorgio a Ferrara, si terrà una messa di guerra con un digiuno collettivo, organizzata in risposta all’appello del Pontefice Leone XIV. La cerimonia coinvolgerà i fedeli locali e si svolgerà in un contesto di forte attenzione alle problematiche della crisi globale. L’evento mira a manifestare solidarietà e preghiera in un momento di difficoltà.

Venerdì 13 marzo, alle ore 18:00, la Cattedrale di San Giorgio a Ferrara ospiterà una celebrazione liturgica in risposta all'appello del Pontefice Leone XIV. L'arcivescovo Gian Carlo Perego presiederà alla messa, utilizzando il formulario specifico per i tempi di guerra e disordini. L'iniziativa unisce preghiera e digiuno come atto di resistenza morale contro l'escalation della violenza nel Medio Oriente. Il contesto regionale non è immune dalle ripercussioni globali: le imprese locali già segnalano tensioni nelle catene di approvvigionamento. La comunità ferrarese risponde con un gesto unitario che trascende la sfera religiosa, toccando direttamente la vita economica e sociale del territorio.

