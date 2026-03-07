Contro i venti di guerra la CEI chiama l’Italia | giornata di preghiera e digiuno il 13 marzo

La Conferenza Episcopale Italiana ha annunciato una giornata di preghiera e digiuno il 13 marzo, invitando tutta l’Italia a partecipare. La decisione arriva in un momento in cui si parla di rischi di una guerra mondiale imminente, e la Chiesa ha scelto di rispondere con un gesto di solidarietà e speranza, puntando sulla preghiera come forma di sostegno e unità.

Davanti ad una situazione che, come in molti hanno definito, essere sull’orlo di una guerra mondiale, la Chiesa ha deciso di schierarsi dalla parte più nobile quanto più umana possibile: quella della preghiera. L’arma più potente, oltre i fucili, i droni e le bombe: la preghiera può molto se fatta in comunione e con animo sincero e puro. Per questo motivo, la scelta di questo giorno, un venerdì di Quaresima non è stata del tutto casuale. Una giornata di preghiera e di digiuno per elevare a Dio Padre la nostra unanime invocazione alla pace, di frone a questi terribili e temibili venti di guerra. Ecco quando sarà. Il mondo è sull’orlo della guerra: una frase che, da qualche giorno, sentiamo ripetere da più parti, dopo che un ulteriore fronte di guerra si è aperto in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Leggi anche: “Si rischia una guerra planetaria”: vescovi italiani, indetta per venerdì 13 una giornata di preghiera e digiuno Cei

