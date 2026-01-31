La tregua tra Russia e Ucraina riguarda solo la capitale, Kiev, e durerà fino a domenica 1° febbraio. È stata annunciata da Donald Trump, dopo un incontro con Vladimir Putin. Sul resto del Donbass, invece, i nodi restano irrisolti e la situazione rimane tesa.

Una tregua limitata a Kiev, in vigore fino a domenica 1° febbraio, è stata annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo colloqui con Vladimir Putin. L’intesa, presentata come un passo verso il dialogo, è stata resa nota con toni ottimistici dal Cremlino, che ha precisato che il cessate il fuoco riguarda esclusivamente la capitale ucraina. La decisione, secondo il portavoce Dmitry Peskov, è stata presa su richiesta della Casa Bianca per creare un clima più favorevole ai negoziati in programma ad Abu Dhabi. Tuttavia, le dichiarazioni russe non hanno chiarito se la sospensione degli attacchi si estenda a tutte le aree della regione, né hanno escluso che Mosca possa proseguire le operazioni militari altrove. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tregua solo su Kiev, nodi irrisolti ad Abu Dhabi sul futuro del Donbass: cosa succede tra Russia e U

La tregua annunciata da Donald Trump si ridimensiona e ora riguarda solo Kiev.

A Abu Dhabi sono iniziati i colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, con focus sul Donbass.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

