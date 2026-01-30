Tregua solo su Kiev nodi irrisolti ad Abu Dhabi sul futuro del Donbass | cosa succede tra Russia e Ucraina

La tregua annunciata da Donald Trump si ridimensiona e ora riguarda solo Kiev. Sul fronte del Donbass, invece, i nodi restano irrisolti e il futuro della regione continua a essere incerto. La situazione tra Russia e Ucraina resta tesa, con poche novità concrete e molti interrogativi aperti.

La tregua annunciata da Donald Trump sugli attacchi russi in Ucraina si ridimensiona e prende contorni più ristretti. Dopo le dichiarazioni del presidente americano, che aveva parlato di una sospensione di una settimana concordata con Vladimir Putin, il Cremlino ha chiarito che lo stop riguarda esclusivamente la capitale Kiev e resterà in vigore fino a domenica 1 febbraio compresa. La decisione, ha spiegato il portavoce Dmitry Peskov, è stata presa “su richiesta della Casa Bianca” per “creare condizioni favorevoli ai negoziati” con la controparte ucraina, attesi – salvo cambiamenti – ad Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

A Abu Dhabi sono iniziati i colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, con focus sul Donbass.

