Pallavicino suggerisce all’Inter di proseguire con Luis Henrique, in attesa del rientro di Dumfries. La sua strategia mira a rafforzare la rosa senza ricorrere a nuovi acquisti, considerando le attuali esigenze della squadra. La proposta si inserisce nel contesto delle scelte di mercato dei nerazzurri, che valutano le opzioni disponibili per mantenere equilibrio e competitività nella stagione in corso.

Inter News 24 . Le sue parole. Carlo Pallavicino, storico ex procuratore che curò il celebre arrivo di Ronaldo il Fenomeno in Italia, ha offerto la sua visione sul mercato di gennaio attraverso le colonne di La Repubblica. Interpellato sulle strategie dell’ Inter per sopperire all’assenza dell’infortunato Denzel Dumfries, l’agente ha consigliato ai nerazzurri di muoversi con estrema prudenza. Secondo la sua analisi, sarebbe meglio evitare acquisti dettati dalla fretta e dare piena fiducia a Luis Henrique, puntando sulla soluzione interna in attesa del rientro del laterale olandese. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pallavicino consiglia l’Inter sul mercato: «Fossi in loro andrei avanti con Luis Henrique, aspettando il rientro di Dumfries»

Leggi anche: Condò consiglia l’Inter: «L’infortunio di Dumfries una brutta perdita, ecco chi andrei a prendere io a gennaio»

Leggi anche: Infortunio Hakimi, il PSG si ri tuffa sul mercato per sostituire l’ex Inter? La risposta di Luis Henrique

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La magica atmosfera del Natale e del Capodanno continua nel millenario Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR): la maestosa tavola delle feste è pronta, imbandita come due secoli fa, risplendono le porcellane, gli argenti e i preziosi bic - facebook.com facebook