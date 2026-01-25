Mercato Inter mini-rivoluzione in vista? Sommer e Luis Henrique preparano l’addio | ecco chi saranno i sostituti

Nel mercato invernale, Inter potrebbe affrontare un'importante modifica nel reparto portieri e attacco, con Sommer e Luis Henrique prossimi alla partenza. La società sta valutando i possibili sostituti, per garantire continuità e rafforzare la squadra. Ecco le ultime novità e le opzioni considerate dai dirigenti nerazzurri in vista di questa possibile mini-rivoluzione.

Inter News 24 Mercato Inter, Sommer e Luis Henrique potrebbero partire già in questa sessione invernale: ecco i loro sostituti. Nonostante la protezione pubblica di Cristian Chivu dopo la sofferta rimonta contro il Pisa, il futuro di Yann Sommer e Luis Henrique appare lontano da Milano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha deciso di cambiare rotta per alzare il livello della rosa. Se per il portiere svizzero si tratterà di un saluto a fine stagione, la situazione dell’esterno brasiliano è molto più urgente. Luis Henrique, pagato 25 milioni di euro in estate, non ha mai convinto tatticamente, finendo ai margini del progetto tecnico e diventando un vero e proprio caso di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

