L'Inter si prepara a una fase di cambiamenti, concentrandosi prima sulla conquista dello scudetto e poi su una possibile rivoluzione nella rosa. Tra i giocatori coinvolti ci sono Barella, Bastoni e altri big, con alcuni già in discussione per il loro ruolo. La squadra si sta organizzando per ripartire con Manu Koné, che rappresenta una delle principali novità nel progetto tecnico.

L’ Inter vive ieri, oggi e domani, come dentro a un film di Vittorio De Sica. Dimenticare i dolori di ieri e il derby ancora di traverso aiuta a pensare all’oggi, alla caccia suprema allo scudetto. Ma è già iniziato anche il domani, in anticipo si inizia a disegnare il futuro: nella stagione nuova, saranno nuove anche tante facce. Comunque vadano queste ultime 10 partite di A, se finiranno in gloria come sembra o in tremenda delusione, nel 2025-26 sarà rivoluzione, o comunque qualcosa di simile: nascerà un’altra Inter sulle ceneri di questa che tante gioie e qualche amarezza ha dato al popolo nerazzurro. Impossibile speculare ancora sul... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, prima lo scudetto poi la rivoluzione: i big in bilico, si riparte da Manu Koné

Articoli correlati

Calciomercato, non solo Inter: anche il Manchester United pensa a Manu KoneEra una colonna della Roma di Claudio Ranieri, si è confermato un pilastro della versione giallorossa di Gian Piero Gasperini.

Leggi anche: Inter-Manu Koné. Il futuro del francese tra Mondiale e paletti UEFA

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Manu Koné

Temi più discussi: Inter Campione d'Italia per i bookmaker: pagamento anticipato (anche prima del derby) per gli scommettitori; LA ROMA CONTRO LE EUROBIG; Roma all’italiana OBIETTIVO CHAMPIONS E SOGNO MONDIALE PISILLI SEMPRE PIÙ SU; Goretzka resta sul taccuino, nuovo assalto a Manu Kone? Le top news delle ore 13.30.

All’Inter serve un Koné. Anche Jones e Goretzka in listaRinnovo oltre il 2027 e conferma. Oppure niente prolungamento e addio. Dopo l’ottimo avvio di stagione di Calhanoglu, era questo l’orientamento dell’Inter. Troppo importanti, infatti, l’apporto e le d ... msn.com

Chivu sogna Manu Koné all'Inter: il francese è il preferito del tecnico nerazzurroIl nome di Manu Koné continua a tornare con insistenza nei pensieri dell’Inter e, soprattutto, in quelli di Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro, appena insediato sulla panchina interista, ha ... it.blastingnews.com

Rivoluzione a centrocampo I nomi monitorati (secondo il Corriere dello Sport) per rinforzare la mediana nerazzurra: Mandela Keita (Parma) Curtis Jones (Liverpool) Leon Goretzka (a zero) Manu Koné (Roma) Profili diversi per caratteristiche ed es - facebook.com facebook

Podio Roma vs. Juventus: 1. Niccolò Pisilli 2. Kenan Yildiz 3. Manu Koné x.com