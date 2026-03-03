Mercato Inter nerazzurri in pole position per Koné | ma il suo prezzo continua a salire! Ecco la strategia del Sassuolo

Il mercato dell'Inter si concentra su Koné, con i nerazzurri in vantaggio nella corsa al centrocampista. Nel frattempo, il valore del giocatore continua a salire, secondo quanto riferito. La società del Sassuolo ha adottato una strategia specifica per gestire la trattativa e mantenere alta la richiesta. La trattativa tra le parti è ancora in corso e il prezzo di Koné resta un punto chiave.

Mercato Inter, in estate sarà rivoluzione? Cinque giocatori sono certi dell’addio! Ecco chi sono e i loro possibili sostituti Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. Ed ora è crisi! Inter U23 Alcione Milano, finisce in parità e senza reti il derby di Serie C! Il palo nega la gioia a Topalovic Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Terrore a Dubai per la famiglia D’Ambrosio: bloccati negli Emirati Arabi dopo l’attacco iraniano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, nerazzurri in pole position per Koné: ma il suo prezzo continua a salire! Ecco la strategia del Sassuolo Mercato Inter, ore calde per il futuro di Carboni: la Sampdoria in pole position, ma attenzione a…Solet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... Mercato Inter, Ausilio ha scelto il difensore per l’estate? Ecco chi sembra in pole positionSolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... CALCIOMERCATO INTER: COLPO IN ESTATELE ULTIME SU PERISIC, MLACIC, FRATTESI, ASLLANI... Aggiornamenti e notizie su Mercato Inter Temi più discussi: Inter, Barella e Thuram sotto accusa: cosa fare sul mercato, una domanda a Oaktree; Inter sotto assedio: no all'Arsenal per Pio Esposito, ma il Barça punta Bastoni; Inter, Bastoni obiettivo del Barcellona: possibile offerta, la mossa dei nerazzurri; Quanto costa all'Inter l'eliminazione dalla Champions e l'impatto che può avere sulle cessioni. Mercato Inter, spunta nome tutto nuovo in porta oltre a Vicario! Ed ecco chi sarà il titolareLa porta è uno dei reparti che in casa Inter cambierà la prossima stagione: Yann Sommer, in scadenza di contratto, saluterà infatti i nerazzurri ... msn.com Inter, prima reazione sul mercato: colpo a costo zeroIl mercato dell'Inter si scalda dopo l'eliminazione dalla Champions. Marotta vuole Goretzka a parametro zero dal Bayern Monaco ... interlive.it L’Inter ha risposto senza nemmeno pensarci, Pio non è sul mercato, per nessuna cifra x.com Mercato, non è un segreto che tutti nella società Inter vorrebbero questo nome top - facebook.com facebook