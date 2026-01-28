Mercato Inter arriva l’offerta del Bournemouth per Luis Henrique | ecco la cifra presentata dal club inglese

Il Bournemouth ha deciso di fare il primo passo concreto e ha presentato un’offerta ufficiale all’Inter per Luis Henrique. Il club inglese ha messo sul tavolo una cifra, cercando di convincere i nerazzurri a cedere il giovane attaccante. Ora si aspetta una risposta da Milano, mentre le trattative sono in corso.

Inter News 24 Mercato Inter, il Bournemouth rompe gli indugi e presenta un’offerta per Luis Henrique: ecco la cifra proposta ai nerazzurri. Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo con una proposta concreta arrivata dalla Premier League per Luis Henrique. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il Bournemouth avrebbe rotto gli indugi presentando ai nerazzurri un’offerta basata su un prestito con obbligo di riscatto. La valutazione complessiva dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 18-20 milioni di euro, una cifra importante che permetterebbe a Cristian Chivu di avere il via libera per nuovi innesti in entrata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, arriva l’offerta del Bournemouth per Luis Henrique: ecco la cifra presentata dal club inglese Approfondimenti su Luis Henrique Bournemouth Mercato Inter, il Bournemouth fa sul serio per Luis Henrique: ecco l’offerta inglese e la risposta dei nerazzurri Il Bournemouth ha presentato un’offerta per Luis Henrique, suscitando interesse nel mercato dei trasferimenti. Calciomercato, l’Inter non può cedere Luis Henrique al Bournemouth: ecco perché L’Inter ha deciso di non cedere Luis Henrique al Bournemouth, mantenendo il controllo sulla situazione. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Luis Henrique Bournemouth Argomenti discussi: Calciomercato Inter, chiuso un colpo alla Sucic: arriva un difensore; Calciomercato, ultime news del 22 gennaio; Le notizie di calciomercato del 19 gennaio 2026: la Juve su Kessie, Lang e Lucca restano in uscita al Napoli; Inter in lacrime, ma anche Ronaldo: En-Nesyri, chi è e perché l'assist per l'affare Juve è servito. Arriva il sì definitivo, l’Inter chiude il colpoL'Inter è pronta a chiudere un importante colpo di mercato con i nerazzurri decisi a rinforzare la rosa a disposizione di Chivu ... calciomercato.it Mercato Inter, Frattesi in bilico: c'è l'offerta. E arriva una proposta anche a CalhanogluI nerazzurri potrebbero presto salutare il centrocampista, alla ricerca di spazio ... msn.com Moretto - A fine mercato è previsto un contatto diretto tra l'Inter e l'agente di Kessie (in scadenza di contratto) per capire la situazione in vista dell'estate. - facebook.com facebook A fine mercato è previsto un contatto diretto tra l' #Inter e l'agente di #Kessie (in scadenza di contratto) per capire la situazione in vista dell'estate. @MatteMoretto x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.