I mercati asiatici chiudono in calo. Tokyo perde l’1,23% alla chiusura, come molte altre piazze dell’Estremo Oriente. La giornata è stata negativa su tutta la regione, con i listini che hanno segnato perdite consistenti.

I mercati asiatici hanno chiuso la seduta con forti perdite, segnando un generale calo che ha colpito le principali piazze dell’Estremo Oriente. A Tokyo, l’indice Nikkei ha terminato la giornata in ribasso dell’1,25%, chiudendo a 52.655,18 punti, mentre il più ampio Topix ha perso lo 0,85% a 3.536,13 punti. L’apertura positiva, con un guadagno iniziale dello 0,34%, è stata rapidamente annullata da una flessione decisa che ha portato il mercato a chiudere in territorio negativo. A Shanghai, l’indice CSI 300 ha perso il 2,48%, mentre Hong Kong ha registrato una caduta del 2,76% sul Hang Seng. Il calo più marcato si è verificato a Seul, dove il Kospi ha ceduto il 5,26%, segnando uno dei peggiori risultati della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercati asiatici in calo generalizzato, Tokyo segna perdite del 1,23% alla chiusura

Approfondimenti su Tokyo mercati

L’Istat segnala un calo generale dell’economia, confermando le sfide attuali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Tokyo mercati

Argomenti discussi: I mercati azionari asiatici in calo seguendo Wall St, ma in rialzo mensile - Investing.com; Mercati asiatici - focus sull'IA tra opportunità e rischi; Asia, selloff e stop del mercato in Indonesia mentre oro e rame cavalcano nuovi massimi; Borsa, Europa verso apertura in calo. Asia in profondo rosso.

Petrolio in calo sui mercati asiatici tra tensioni geopolitiche e dialogo Usa-IranLe quotazioni del petrolio arretrano sui mercati asiatici, risentendo delle dichiarazioni provenienti da Washington sui negoziati in corso tra Stati Uniti e Iran ... interris.it

I mercati azionari asiatici in calo seguendo Wall St, ma in rialzo mensileAvviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com

Il calo di Hong Kong, il ritracciamento di oro e argento, la pesante seduta di Microsoft: le notizie dai mercati asiatici e statunitensi, con Elisa Piazza - facebook.com facebook

L'olio extravergine di oliva pugliese punta a conquistare i mercati asiatici. Incontro organizzato da Unioncamere il 31 gennaio nell'ambito di Evolio #ANSA x.com