Mense scolastiche e Haccp | che cosa succede prima che il pasto arrivi sul banco

A Lecce, si alza il velo sulla preparazione dei pasti nelle mense scolastiche. Prima che il cibo arrivi sui banchi, ci sono molte verifiche e controlli. Le procedure di sicurezza alimentare vengono seguite con attenzione, dalla scelta degli ingredienti alla preparazione. È un lavoro che coinvolge diversi passaggi, tutti finalizzati a garantire che i bambini mangino in modo sicuro. Nessuna sorpresa: dietro ogni piatto c’è un percorso preciso e controllato.

LECCE – Che cosa c’è dietro un pasto di una mensa scolastica? Una catena tracciata di responsabilità e procedure dettano la sicurezza alimentare e si esplicitano nella tranquillità del consumatore finale. Tutto inizia nella fase di produzione primaria: allevamenti, coltivazioni, pesca, dove vengono applicate le buone prassi igieniche e gestionali per ridurre il rischio di contaminazioni biologiche, chimiche e fisiche. Quando i prodotti arrivano nella fase di trasformazione artigianale, il controllo diventa ancora più stringente: ambienti separati, sanificazioni programmate, temperature monitorate, personale formato.🔗 Leggi su Lecceprima.it

