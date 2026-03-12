Mensa ospedaliera chiusa a Lanciano Paolucci e Taglieri | Il sistema dei controlli non ha funzionato

I consiglieri regionali Silvio Paolucci e Francesco Taglieri hanno presentato una richiesta di accesso agli atti riguardante la chiusura temporanea della mensa dell’ospedale ‘Renzetti’ di Lanciano, avvenuta martedì 10 marzo 2026 dopo le verifiche dei Nas. La chiusura riguarda la cucina dell’ospedale, che ha portato a un intervento immediato da parte delle autorità sanitarie.

I due consiglieri regionali hanno presentato richiesta d'accesso agli atti per acquisire tutta la documentazione utile a chiarire quanto accaduto al Renzetti dove la cucina è stata chiusa a seguito del controllo dei Nas Con la richiesta i due consiglieri intendono acquisire tutta la documentazione utile a chiarire quanto accaduto e verificare il corretto funzionamento del sistema di controlli su un servizio essenziale per i pazienti ricoverati. In particolare, è stato chiesto di poter visionare e ottenere copia del verbale di ispezione dei Nas, della documentazione relativa alle irregolarità riscontrate, degli atti relativi all’appalto... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

