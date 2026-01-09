Taglieri M5S | Ennesimo rinvio per il nuovo ospedale di Lanciano il centrodestra tradisce gli impegni

Da chietitoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rinvio della realizzazione del nuovo ospedale Renzetti di Lanciano rappresenta un’ulteriore battuta d’arresto, come evidenziato dal Movimento 5 Stelle. Il capogruppo Francesco Taglieri sottolinea come questa decisione confermi l’inosservanza degli impegni assunti dal centrodestra. La questione rimane centrale per il benessere della comunità locale, che attende risposte concrete e interventi tempestivi per garantire servizi sanitari adeguati.

Rinviata a tempi indefiniti la realizzazione del nuovo ospedale Renzetti di Lanciano. Lo denuncia il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale, Francesco Taglieri, intervenendo dopo la conferenza stampa dell’8 gennaio 2026 tenuta dal presidente Marco Marsilio e dall’assessora. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

