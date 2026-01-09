Taglieri M5S | Ennesimo rinvio per il nuovo ospedale di Lanciano il centrodestra tradisce gli impegni
Il rinvio della realizzazione del nuovo ospedale Renzetti di Lanciano rappresenta un’ulteriore battuta d’arresto, come evidenziato dal Movimento 5 Stelle. Il capogruppo Francesco Taglieri sottolinea come questa decisione confermi l’inosservanza degli impegni assunti dal centrodestra. La questione rimane centrale per il benessere della comunità locale, che attende risposte concrete e interventi tempestivi per garantire servizi sanitari adeguati.
Rinviata a tempi indefiniti la realizzazione del nuovo ospedale Renzetti di Lanciano. Lo denuncia il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale, Francesco Taglieri, intervenendo dopo la conferenza stampa dell’8 gennaio 2026 tenuta dal presidente Marco Marsilio e dall’assessora. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
