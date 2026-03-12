Dopo l’appello di Meloni, le opposizioni in Iran hanno reagito con freddezza e critiche. Schlein ha commentato dicendo che si tratta di un tentativo di “rilanciare la palla nel campo avversario” e di “posare la clava”. La dichiarazione è stata formulata come una risposta alle dichiarazioni delle autorità iraniane, che hanno definito l’appello come “fuori tempo massimo”.

“Fuori tempo massimo”. Con l’unico scopo “di rilanciare la palla nel campo avversario, l’unica cosa che sa fare”. Giorgia Meloni “chiama”, le opposizioni rispondono; ma se non è un due di picche, poco ci manca. La premier al mattino è in Senato e, chiudendo le sue repliche, si dice “disponibile a un tavolo” per confrontarsi “tutte le volte che sarà necessario, anche per le vie brevi”. Opposizioni: “Appello-trappola”. I leader del campo progressista si coordinano e decidono di “non cadere” in quello che definiscono “un appello-trappola”. “Non è che veniamo a Chigi e ci facciamo due chiacchiere – taglia corto a stretto giro Giuseppe Conte, che per l’occasione fa capolino a palazzo Madama – Andiamo a far cosa? Chiariamoci, perché il confronto è qui, oggi, il tavolo già c’è oggi in Parlamento”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, gelo delle opposizioni dopo l’appello di Meloni. Schlein: “Posi la clava”

