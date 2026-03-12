Meloni | se vince il No criminali liberi e figli strappati

Durante un evento a Milano, un rappresentante del partito di Giorgia Meloni ha affermato che in caso di vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia, potrebbero tornare liberi i criminali e si potrebbero verificare casi di figli strappati alle famiglie. La discussione sul referendum ha acceso un confronto acceso tra i presenti, con dichiarazioni forti e toni critici.

Il dibattito sul referendum per la riforma della giustizia si è acceso con toni drammatici durante un evento del partito di Giorgia Meloni a Milano. La premier ha delineato scenari futuri allarmanti nel caso in cui l’iniziativa non venisse approvata dai cittadini. Al Teatro Parenti, il messaggio era chiaro: senza il passaggio della riforma, la sicurezza nazionale e i diritti delle famiglie rischiano di essere compromessi. Nel discorso tenuto giovedì 12 marzo 2026, la leader politica ha elencato le conseguenze dirette che potrebbero verificarsi se il voto popolare fosse negativo. Non si tratta solo di procedure legali, ma di impatti tangibili sulla vita quotidiana dei residenti italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

