In vista di un referendum sulla giustizia, un rappresentante politico ha affermato che un eventuale risultato negativo porterebbe a figli strappati alle madri e a stupratori in libertà. Ha inoltre avvertito che, in caso di mancata approvazione della riforma, si rafforzerebbero le correnti interne ai tribunali, con giudici più negligenti e decisioni che influenzerebbero quotidianamente la vita dei cittadini.

Se la riforma sulla giustizia non dovesse passare “ci ritroveremo correnti ancora più potenti, magistrati ancora più negligenti che fanno carriera, decisioni ancora più surreali sulla pelle dei cittadini, che incideranno sulla vostra vita ogni giorno. Immigrati illegali, stupratori, pedofili, spacciatori rimessi in libertà che mettono a repentaglio la vostra sicurezza”. Così la premier Giorgia Meloni, concludendo il suo intervento all’evento di Fdi al Teatro Parenti di Milano per il Sì al referendum sulla giustizia. E ancora: “Antagonisti che devastano le vostre stazioni senza alcuna conseguenza giudiziaria. Milioni di euro risarciti per ingiusta detenzione o spesi per processi mediatici e inutili che vengono pagati con i proventi delle tasse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, la propaganda di Meloni: “Se vince il No ci saranno figli strappati alle madri e stupratori in libertà”

Articoli correlati

Referendum, Nordio come Meloni dice che se vince il Sì non ci saranno più “casi Garlasco”Il ministro della Giustizia Nordio tira in ballo di nuovo il caso Garlasco e lo utilizza per la campagna a favore del Sì al referendum sulla...

Referendum, Schlein a La7: “Se vince il No non chiediamo le dimissioni di Meloni. La batteremo alle prossime elezioni politiche”“Meloni, Nordio e la maggioranza di governo non vogliono dire la verità, e cioè che l’indipendenza dei magistrati non serve ai magistrati, ma tutela...

Contenuti e approfondimenti su Referendum la propaganda di Meloni Se...

Temi più discussi: Referendum del 22 e 23 marzo 2026. Assegnazione spazi per l’affissione di stampati e manifesti di propaganda; Referendum 2026: Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica; Referendum giustizia, propaganda con AI nel far west delle regole; SALTA IL CONVEGNO PRO SÍ AL REFERENDUM CON LE SCUOLE: STUDENTI E DOCENTI SMASCHERANO LA PROPAGANDA DI GOVERNO! - USB Pubblico Impiego.

Gli studenti liceali protestano al convegno di destra per il Sì. Andiamo via, è propagandaPolemica all’incontro con il sottosegretario Ostellari: Volevamo un confronto non un indottrinamento La biblioteca storica di Castel Capuano era gremita di studenti, ieri mattina. Decine di diciotte ... napoli.repubblica.it

Referendum sulla giustizia, lo scontro si accende anche a scuola tra propaganda e pluralismo. Interviene il MinisteroUna locandina, un invito formale, la promessa di una mattinata di formazione giuridica sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo: così alcune classi di istituti superiori di Napoli si sono prese ... orizzontescuola.it

Referendum sulla giustizia, domenica a Mazara l'incontro "Sì, una scelta consapevole" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Al comizio a Milano sul “Sì” al referendum, la premier Meloni prima di iniziare a parlare viene interrotta da tal Orazio Musumeci che le consegna il libro “Il tredicesimo presidente” e le dice: “Aspetto le dimissioni di Mattarella”. La premier palesemente in imbara x.com