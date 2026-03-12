Meloni | Riforma giustizia non caccia alle streghe

La presidente del Consiglio ha partecipato a un evento a Milano dedicato al referendum sulla giustizia, parlando di riforma e ribadendo che non si tratta di una caccia alle streghe. La sua presenza si è concentrata sul tema delle modifiche al sistema giudiziario e sulla posizione del governo in merito. L’incontro si è svolto al Teatro Parenti, coinvolgendo diversi partecipanti interessati alla discussione.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso la parola al Teatro Parenti di Milano, dove si è svolta una kermesse per il referendum sulla giustizia. L'obiettivo dichiarato della riforma non è scacciare i magistrati, ma migliorare il sistema per cittadini e giudici. È il 12 marzo 2026 e l'atmosfera è tesa tra promesse mantenute e divisioni interne. Nel cuore della campagna elettorale, il leader di FdI ha chiarito che l'iniziativa nasce da un impegno preso con gli elettori. La responsabilità politica viene definita come rispondere ad altri, non a se stessi. Si tratta di sistemare ciò che non funziona nel settore giudiziario, senza puntare contro singole persone o gruppi specifici.