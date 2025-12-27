Caso Epstein Trump | E’ caccia alle streghe

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La sinistra radicale non vuole che si parli di Trump e del successo dei Repubblicani, ma solo di un Jeffrey Epstein ormai morto da tempo. Solo un’altra caccia alle streghe!”. Lo ha scritto su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “ Ora sono state trovate altre 1.000.000 di pagine su Epstein. Il Dipartimento di Giustizia è costretto a dedicare tutto il suo tempo a questa farsa ispirata dai Democratici. Quando diranno basta, e si concentreranno su frodi elettorali e altro?”, ha spiegato. “Sono i Democratici quelli che hanno collaborato con Epstein, non i Repubblicani. Pubblicate tutti i loro nomi, metteteleli in imbarazzo e tornate a lavorare per il bene del nostro Paese!”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

caso epstein trump e8217 caccia alle streghe

© Lapresse.it - Caso Epstein, Trump: “E’ caccia alle streghe”

