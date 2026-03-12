Meloni | Quando gli Usa uccisero Soleimani non dissi che Conte era un vigliacco – Il video

Nel gennaio del 2020, durante il governo guidato da Giuseppe Conte, gli Stati Uniti hanno ucciso il generale iraniano Soleimani. In quel periodo, il presidente del Consiglio non fece dichiarazioni pubbliche sul fatto, mentre in seguito la leader di un altro partito ha commentato che non avrebbe definito Conte un vigliacco per quel silenzio. È stato diffuso un video che riporta questa affermazione.

"Quando, nel gennaio del 2020, e al Governo c'era Giuseppe Conte con alcuni ministri del Partito democratico, gli Stati Uniti uccisero il generale iraniano Soleimani, fuori dalle regole del diritto internazionale, allora nessuno, né Conte e neanche i ministri del Pd, dichiarò che quella scelta ordinata dal presidente Trump era contraria al diritto internazionale e nessuno la condannò, come chiedete di fare a me oggi. Lo dico solo perché sia chiaro quanta propaganda ci sia in quello che viene detto e quanta incoerenza ci sia tra quello che si faceva al governo e quello che si pretende dall'opposizione".

Obbligo vaccino Covid, Conte ad Atreju: "Prendetevela con Draghi, gli dissi che era una stupidaggine, non mi ha ascoltato"

Scontro Meloni-Conte in Aula: "Nel 2020 non condannò gli Usa che uccisero un generale iraniano". "Priva di scrupoli, paragona un drone di reazione al silenzio complice di un genocidio".

