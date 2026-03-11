Nell'Aula della Camera si è consumato uno scontro tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte durante le repliche sulle comunicazioni della presidente del Consiglio riguardo alla guerra in Iran e il Consiglio Ue. Meloni ha accusato Conte di non aver condannato gli Stati Uniti nel 2020 per l'uccisione di un generale iraniano. Conte ha replicato criticando le parole di Meloni, definendole prive di scrupoli e facendo un paragone con un drone di reazione e il silenzio su un genocidio.

Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte durante le repliche in Aula alla Camera in occasione delle comunicazioni della presidente del Consiglio sulla guerra in Iran e il Consiglio Ue. La premier ha attaccato il leader del Movimento 5 stelle: “Sulla scuola iraniana.vedete io mi sono convinta che vi è dispiaciuto che stamattina la condanna del governo sia stata chiara e ferma – ha esordito Meloni, scatenando le proteste dell’Aula – Noi siamo stati molto chiari anche sul conflitto in Iran. Davvero voi considerate insufficiente dire che l’obiettivo è evitare l’escalation, che stiamo facendo il possibile? Sì. È da vigliacchi? Sì, perfetto perché sono le parole usate da Conte all’indomani dell’attacco unilaterale con cui gli Usa nel 2020 uccisero in territorio iracheno il generale iraniano Soleimani “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontro Meloni-Conte in Aula: “Nel 2020 non condannò gli Usa che uccisero un generale iraniano”. “Priva di scrupoli, paragona un drone di reazione al silenzio complice di un genocidio”.

