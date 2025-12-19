Obbligo vaccino Covid Conte ad Atreju | Prendetevela con Draghi gli dissi che era una stupidaggine non mi ha ascoltato - VIDEO

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader pentastellato è tornato sul periodo della "pandemia" ed in particolar modo sull'obbligo vaccinale ad Atreju, intervistato da Tommaso Cerno L'ex premier Giuseppe Conte torna a parlare dell'obbligo sul vaccino Covid e lo fa ad Atreju, intervistato da Tommaso Cerno, neo direttore de Il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

obbligo vaccino covid conte ad atreju prendetevela con draghi gli dissi che era una stupidaggine non mi ha ascoltato video

© Ilgiornaleditalia.it - Obbligo vaccino Covid, Conte ad Atreju: "Prendetevela con Draghi, gli dissi che era una stupidaggine, non mi ha ascoltato" - VIDEO

Leggi anche: Michele Placido ad Atreju: “Dissi che politici come Meloni in Italia non ci sono, mi diedero del fascista” – Video

Leggi anche: Vaccino Covid, 15 ottobre 2021 istituito obbligo e greenpass: “Giorno di vergogna nazionale, 4 anni fa Draghi ha tolto la libertà e costretto milioni di persone a inocularsi”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

“No-vax” assolta dopo frasi su Bassetti su effetti avversi del vaccino Covid: “Bisogna farli fuori tutti”, giudice: “Nessuna istigazione”.

obbligo vaccino covid conteCommissione Covid, la verità sta emergendo, FdI a Conte: “Smetta di scappare e si faccia audire” - Scandali, errori e verità nascoste: cosa la Commissione Covid sta rivelando sulla pandemia italiana. tag24.it

Covid: Hong Kong estende obbligo vaccino dopo record casi - Ai residenti non vaccinati di Hong Kong sara' vietato l'accesso ai supermercati e ai centri commerciali, mentre i funzionari della citta' cercano di bloccare l'aumento record dei casi ... milanofinanza.it

Covid, Speranza e Conte smentiti da Ippolito “Da Cts solo pareri”/ E la Cassazione riapre partita giudiziaria - Roberto Speranza, che all’epoca era ministro della Salute, aveva dichiarato che le decisioni per ... ilsussidiario.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.