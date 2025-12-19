Obbligo vaccino Covid Conte ad Atreju | Prendetevela con Draghi gli dissi che era una stupidaggine non mi ha ascoltato - VIDEO
Il leader pentastellato è tornato sul periodo della "pandemia" ed in particolar modo sull'obbligo vaccinale ad Atreju, intervistato da Tommaso Cerno L'ex premier Giuseppe Conte torna a parlare dell'obbligo sul vaccino Covid e lo fa ad Atreju, intervistato da Tommaso Cerno, neo direttore de Il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Michele Placido ad Atreju: “Dissi che politici come Meloni in Italia non ci sono, mi diedero del fascista” – Video
Leggi anche: Vaccino Covid, 15 ottobre 2021 istituito obbligo e greenpass: “Giorno di vergogna nazionale, 4 anni fa Draghi ha tolto la libertà e costretto milioni di persone a inocularsi”
“No-vax” assolta dopo frasi su Bassetti su effetti avversi del vaccino Covid: “Bisogna farli fuori tutti”, giudice: “Nessuna istigazione”.
Commissione Covid, la verità sta emergendo, FdI a Conte: “Smetta di scappare e si faccia audire” - Scandali, errori e verità nascoste: cosa la Commissione Covid sta rivelando sulla pandemia italiana. tag24.it
Covid: Hong Kong estende obbligo vaccino dopo record casi - Ai residenti non vaccinati di Hong Kong sara' vietato l'accesso ai supermercati e ai centri commerciali, mentre i funzionari della citta' cercano di bloccare l'aumento record dei casi ... milanofinanza.it
Covid, Speranza e Conte smentiti da Ippolito “Da Cts solo pareri”/ E la Cassazione riapre partita giudiziaria - Roberto Speranza, che all’epoca era ministro della Salute, aveva dichiarato che le decisioni per ... ilsussidiario.net
Andrè e Codino ! Andrè monocolo rosso , e Codino con la codina senza punta causa incidente . Hanno 3 mesi ,profilassi per pulci e vermi e doppio vaccino. Si affidano in sicurezza,obbligo di steriluzzazione . Mandate un messaggio di presentazione e sarete r - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.