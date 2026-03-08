Iran Meloni | l’Italia non entrerà in guerra ma la sicurezza è a rischio

Il governo italiano ha confermato che l’Italia non prenderà parte al conflitto e non entrerà in guerra. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che il paese rimane fuori dalla guerra e che la sicurezza del paese è comunque a rischio. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali implicazioni o misure adottate in risposta alla situazione attuale.

Roma, 8 mar. (askanews) – “L’Italia non è parte del conflitto e non intende esserne parte. Non intende entrare in guerra e non ci entreremo. Poi chiaramente l’Italia rischia comunque coinvolta dalle conseguenze del conflitto: soprattutto sul piano della sicurezza interna e anche sul piano economico. Sono nazioni vitali per i nostri interessi energetici”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni, ospite a Fuori dal Coro su Rete4. “Noi – ribadisce Meloni.ci stiamo limitamdo a rafforzare la presenza nei Paesi del Golfo che sono stati attaccati dall’Iran con solo scopo difensivo. E’ una decisione che nasce dal bisogno di proteggere le decine di migliaia di connazionali presenti nell’area e i nostri contingenti militari”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Guerra in Iran, Meloni preoccupata tra rischio attentati e basi Usa in Italia: "Conseguenze imprevedibili"L'escalation crescente della guerra tra Iran e Israele-Usa preoccupa anche l'Italia.

