Meloni interrotta | uomo sul palco chiede dimissioni

Un uomo ha interrotto l’inizio del discorso di Giorgia Meloni al Teatro Parenti a Milano, chiedendo pubblicamente le dimissioni della Presidente Mattarella. L’episodio si è verificato giovedì 12 marzo 2026 durante un evento organizzato da Fratelli d’Italia a favore del referendum sulla giustizia. La Digos ha provveduto all’identificazione immediata dell’interventore. L’evento aveva come scopo principale la promozione del “Sì” al referendum, ma l’imprevisto ha creato un momento di sospensione nella sala. Mentre la presidente del Consiglio stava per prendere la parola, una figura maschile è salita sul palco e si è presentato come Orazio Musumeci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

