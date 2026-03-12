Aspetto le dimissioni di Mattarella la reazione di Giorgia Meloni davanti all’uomo sbucato sul palco | Identificato dalla Digos – Il video

Da open.online 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni si trovava sul palco del teatro Parenti di Milano quando un uomo si è avvicinato e le ha consegnato un libro. L’episodio è avvenuto mentre la premier stava parlando, e l’uomo è stato successivamente identificato dalla Digos. Dopo l’incidente, Meloni ha dichiarato di attendere le dimissioni di Mattarella. L’uomo si è poi allontanato senza ulteriori aggravamenti.

Giorgia Meloni era appena salita sul palco del teatro Parenti di Milano, quando un uomo si è avvicinato indisturbato alla premier per darle un libro. Meloni stava per iniziare il suo intervento all’evento per il Sì al referendum, i microfoni erano già accesi mentre decine di smartphone e telecamere sono puntati su di lei. Il libro e la frase sulle dimissioni di Mattarella. L’uomo, tale Orazio Musumeci, si avvicina a Meloni, si presenta: «Musumeci». E le consegna un libro. La premier ringrazia, per quanto già un po’ perplessa. L’uomo resta accanto a lei e a quel punto ne approfitta per dirle: «Aspetto le dimissioni di Mattarella ». Poi si allontana rapido, mentre la premier rivolge lo sguardo basito alla platea. 🔗 Leggi su Open.online

