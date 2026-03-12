Meloni | Insultata dopo il mio appello all' unità mi chiamano serva ridicola Schlein | Noi ci siamo

Durante una sessione in Parlamento, la premier ha riferito di aver ricevuto insulti e di essere stata chiamata “serva ridicola” dopo aver fatto un appello all’unità. La segretaria del Partito Democratico ha risposto affermando che il suo partito c’è e si mantiene presente. Il confronto si è svolto nel contesto delle comunicazioni sulla crisi in Medio Oriente, con riferimenti all’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran.

La premier dopo le comunicazioni in Parlamento sulla guerra in Iran: "L'invito al dialogo resta valido". La replica della segretaria del Pd: "Sta facendo tutto da sola, ora deve posare la clava" Botta e risposta tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Partito democratico Elly Schlein su quanto avvenuto ieri in Parlamento nel corso delle comunicazioni sulla crisi in Medio Oriente, dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. La presidente del Consiglio, commentando alcune dichiarazioni della leader dem in mattinata, ha detto che "il mio è stato un appello al dialogo sincero e pubblico, a fronte del quale l'opposizione ha risposto con accuse, ironie e perfino insulti personali. 🔗 Leggi su Today.it

Iran, Meloni: Insultata dopo il mio appello sincero all'unità ma l'offerta è ancora valida | Schlein: Noi ci siamo ma posi la clavaLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde con una dichiarazione ufficiale alla segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che nel corso di una trasmissione televisiva aveva dichiarato: ... msn.com

Meloni: io insultata ma l'offerta resta valida. Schlein: posi la clavaLa palla rimbalza da un campo all’altro da ieri. Prima la premier Meloni tende la mano alla leader di opposizione Elly Schlein per lavorare insieme sulla politica estera, a cominciare dalla crisi in ... avvenire.it

