Kalulu alla Rai | Sono molto deluso che la Lega mi abbia tolto il gol era mio Scudetto? Tra di noi ci siamo detti questo
. Parla il difensore. Pierre Kalulu ha parlato a Rai Sport dopo Pisa Juve. PRESTAZIONE – « Era una partita difficile, questo ha aperto e sbloccato la partita. Abbiamo avuto delle difficoltà, poi dopo il primo tempo ci siamo messi dentro questa partita, abbiamo ottenuto la vittoria e siamo contenti ». LA LEGA HA DATO AUTOGOL – «S ono molto deluso di questa novità, ma per me era mio, poi devo rivedere al video. Comunque è la stessa cosa, sono molto contento. Questo è un dettaglio, spero di averne uno in più la prossima volta ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
